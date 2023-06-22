BIST 5.378
DOLAR 24,42
EURO 26,81
ALTIN 1.517,90
HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan şimdi de BAE'de

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan şimdi de BAE'de

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al-Nahyan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölge ülkelerinin ortak çıkarına hizmet edecek bir koordinasyonun oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Abone ol

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinden duyulan memnuniyet dile getirilirken, başta ekonomi olmak üzere kültürel, siyasi ve ticari konularda iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Körfez ülkeleri arasında bölgesel iş birliğinin önemine işaret edilerek bölge ülkelerinin ortak çıkarına hizmet edecek bir koordinasyonun oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Bakan Abdullahiyan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Al Nahyan’a Tahran’a resmi ziyaret davetini de iletti.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası faiz kararını verdi! 27 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı verildi
Merkez Bankası faiz kararını verdi! 27 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı verildi
Fenerbahçe Basketbol Takımı İsmet Akpınar'a veda etti
Fenerbahçe Basketbol Takımı İsmet Akpınar'a veda etti
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler bugün yapılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler bugün yapılıyor
Genital estetik problemler, cerrahi müdahale ile çözüm buluyor
Genital estetik problemler, cerrahi müdahale ile çözüm buluyor
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde Yeni Türkü rüzgarı esti
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde Yeni Türkü rüzgarı esti
Orman yangınları A1915 dronuyla tespit edilecek
Orman yangınları A1915 dronuyla tespit edilecek
Artvin'de lahmacun salonunun bacasından sıçrayan kıvılcım oteli yaktı!
Artvin'de lahmacun salonunun bacasından sıçrayan kıvılcım oteli yaktı!
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı!
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı!
Huzeyfe Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Huzeyfe Yılmaz evli mi, eşi kimdir?
Huzeyfe Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Huzeyfe Yılmaz evli mi, eşi kimdir?
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den YPG ile ortaklık açıklaması
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den YPG ile ortaklık açıklaması
İstanbul'da sahte alternatif tıp uzmanına 3 yıl 7 ay hapis!
İstanbul'da sahte alternatif tıp uzmanına 3 yıl 7 ay hapis!