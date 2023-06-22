BIST 5.365
DOLAR 24,54
EURO 26,95
ALTIN 1.517,06
HABER /  GÜNCEL

ATA AÖF yaz okulu tarihleri 2023 ne zaman başlıyor, AÖF kayıt tarihleri

ATA AÖF yaz okulu tarihleri 2023 ne zaman başlıyor, AÖF kayıt tarihleri

03-04-10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF dönem sonu final sınavlarının tamamlanmasıyla öğrencilerin gözü yaz okulu kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Abone ol

Öğrencilerin gözü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihlerine çevrildi. Bahar dönemi final sınavlarının bitmesiyle vatandaşlar, “2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) yaz okulu kayıtlarını 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alacak.  AÖF yaz okulu 10 Temmuz’da başlayacak ve 6 hafta boyunca devam edecek. Ağustos ayında sona eren eğitimin ardından öğrenciler sınava girecek.

AÖF yaz okullar online mı?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanından uyarı: Kalıcı makyaj herkese uygun değil!
Uzmanından uyarı: Kalıcı makyaj herkese uygun değil!
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan şimdi de BAE'de
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan şimdi de BAE'de
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Merkez Bankası faiz kararını verdi! 27 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı verildi
Merkez Bankası faiz kararını verdi! 27 ay sonra ilk kez faiz artırımı kararı verildi
Fenerbahçe Basketbol Takımı İsmet Akpınar'a veda etti
Fenerbahçe Basketbol Takımı İsmet Akpınar'a veda etti
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler bugün yapılıyor
Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı! Hesaplarınızı kontrol edin ödemeler bugün yapılıyor
Genital estetik problemler, cerrahi müdahale ile çözüm buluyor
Genital estetik problemler, cerrahi müdahale ile çözüm buluyor
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde Yeni Türkü rüzgarı esti
Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde Yeni Türkü rüzgarı esti
Orman yangınları A1915 dronuyla tespit edilecek
Orman yangınları A1915 dronuyla tespit edilecek
Artvin'de lahmacun salonunun bacasından sıçrayan kıvılcım oteli yaktı!
Artvin'de lahmacun salonunun bacasından sıçrayan kıvılcım oteli yaktı!
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı!
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı!
Huzeyfe Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Huzeyfe Yılmaz evli mi, eşi kimdir?
Huzeyfe Yılmaz kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Huzeyfe Yılmaz evli mi, eşi kimdir?