ATA AÖF yaz okulu tarihleri 2023 ne zaman başlıyor, AÖF kayıt tarihleri

03-04-10-11 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF dönem sonu final sınavlarının tamamlanmasıyla öğrencilerin gözü yaz okulu kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, 2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Öğrencilerin gözü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıt tarihlerine çevrildi. Bahar dönemi final sınavlarının bitmesiyle vatandaşlar, “2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Sınavlar online mi, yüz yüze mi?" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) yaz okulu kayıtlarını 3-7 Temmuz 2023 tarihleri arasında alacak. AÖF yaz okulu 10 Temmuz’da başlayacak ve 6 hafta boyunca devam edecek. Ağustos ayında sona eren eğitimin ardından öğrenciler sınava girecek.

AÖF yaz okullar online mı?

Yaz okulu sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.