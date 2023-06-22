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AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 TC ile giriş

AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 TC ile giriş

AUZEF bahar dönemi yarıyıl sonu sınavları geçtiğimiz günlerde online (çevrimi içi) olarak gerçekleştirildi. Sınavların sona ermesiyle AUZEF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Öğrenciler "AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, konuya dair güncel bilgiler...

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınav sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. 9-10-11 Haziran 2023 ve 16-17-18 Haziran 2023 tarihlerinde iki oturumda gerçekleştirilen AUZEF final sınavları geride kaldı. Sınavların tamamlanmasıyla öğrenciler 'AUZEF sınav sonuçları açıklandı' duyurusunu beklemeye başladı. İşte, "AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili son bilgiler...

AUZEF final sonuçları ne zaman?

AUZEF final sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı, konuya dair resmi açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir. Ancak sınav sonuçlarının 22 Haziran 2023 Perşembe günü çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

Bitirme sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazı yapılabilecek.

AUZEF sınav sonucu sorgulama

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır.

Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?

AUZEF akademik takvimine göre telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

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