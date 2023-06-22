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Ankara Büyükşehir Belediyesi raylı sistem için Avrupa'dan kredi buldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi raylı sistem için Avrupa'dan kredi buldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi" kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile kredi sözleşmesi imzaladı.

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ABB'den yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye ABB Başkanı Mansur Yavaş, EBRD Altyapı Sektörü Türkiye-Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Sue Barrett ile AFD Fransa Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Mathilde Grammont imza attı.

7 kilometre 461 metre uzunluğunda, 8 istasyondan oluşan metronun finansmanı için EBRD ve AFD'den 4 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli 250 milyon avro temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, EBRD Altyapı Sektörü Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Sue Barrett, Mamak gibi kalabalık bir bölgenin şehre bağlanmasının finansmanını ABB ile yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Proje sayesinde ciddi oranda karbon salınımının azalacağını ve günde 700 bin kişinin taşınacağını kaydeden Barrett, "Ankara trafiği için çok faydalı bir proje olacak. İlk projemiz de otobüslerle ilgiliydi. İki projede aslında daha yeşil ve temiz ulaşımın sağlanması için yeşil şehirler projesinin iki önemli projesi. Çok kısa bir zamanda çok işler başardık. Özellikle başkanım size vizyonunuzdan dolayı ve bu şehri daha iyi hale getirmek için koyduğunuz stratejiden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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