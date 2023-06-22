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Ecel otoyolda böyle geldi: Fırlayan taş, THY kaptan pilotu Saygın Doğan'ı öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ecel otoyolda böyle geldi: Fırlayan taş, THY kaptan pilotu Saygın Doğan'ı öldürdü

Türk Hava Yolları’nda (THY) kaptan pilot olan Saygın Doğan, Ankara’da otoyolda otomobiliyle seyir halindeyken karşı yoldan gelen bir aracın geçişi esnasında fırlayan taşın isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, THY’de kaptan pilot görevini sürdüren Saygın Doğan, Ankara’da akraba ziyaretinin ardından yaşadığı İstanbul’a dönmek üzere yol çıktı.

Yakınlarıyla birlikte 34 NS 5850 plakalı otomobilde İstanbul'a doğru seyir halindeyken otoyolda karşı şeritten geçen araçtan kaynaklandığı öne sürülen taş fırladı.

Saygın Doğan yönetimindeki aracın şoför koltuğuna doğru fırlayan taş, camı kırarak Doğan’a isabet etti.

Taşın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil savrularak bariyere çarptı. Yaşanan kaza sonucu Doğan, hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan ekipler, Doğan’ın kazada yaralanan yakınlarına ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı yerde incelemelerde bulunan polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı araştırmalara başladı. Öte yandan kaptan pilot Saygın Doğan’ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Adana’ya götürülerek yarın kılınacak öğle namazına müteakip Adana Akkapı mezarlığına defnedilecek.

Ayrıca kaptan pilot Saygın Doğan’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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