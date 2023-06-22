BIST 5.365
DOLAR 24,54
EURO 26,95
ALTIN 1.517,06
HABER /  DÜNYA

İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Üst üste 13'üncü kez...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Üst üste 13'üncü kez...

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltti.

Abone ol

BoE'nin Para Politikası Kurulu karar metnine göre, Para Politikası Kurulu'nun 7 üyesi 50 baz puan artışı yönünde oy kullanırken, iki üye faizin yüzde 4,50'de tutulması yönünde görüş bildirdi.

Böylece, BoE politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltti.

Bu artışla, BoE, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den bu yana uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında üst üste 13'üncü kez faiz artışmış oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşine sürpriz yapmak isteyen uzman çavuş eve erken gelince olanlar oldu! 'Koca' korkusu canından etti
Eşine sürpriz yapmak isteyen uzman çavuş eve erken gelince olanlar oldu! 'Koca' korkusu canından etti
Ordu'nun iki ilçesinde su baskını ve heyelan meydana geldi!
Ordu'nun iki ilçesinde su baskını ve heyelan meydana geldi!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 TC ile giriş
AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 TC ile giriş
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Genel Kurulu'nda konuştu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Genel Kurulu'nda konuştu
Katır üzerinde Irak'a silah parçası ve mühimmat geçirmeye çalışan 10 kişi yakalandı!
Katır üzerinde Irak'a silah parçası ve mühimmat geçirmeye çalışan 10 kişi yakalandı!
Ukraynalı anne ile kızı, Manisa'da Müslüman oldu
Ukraynalı anne ile kızı, Manisa'da Müslüman oldu
Elazığ'ın orman varlığındaki artış, Ağın ilçesinin yüz ölçümünü aştı
Elazığ'ın orman varlığındaki artış, Ağın ilçesinin yüz ölçümünü aştı
Ecel otoyolda böyle geldi: Fırlayan taş, THY kaptan pilotu Saygın Doğan'ı öldürdü
Ecel otoyolda böyle geldi: Fırlayan taş, THY kaptan pilotu Saygın Doğan'ı öldürdü
Ankara Büyükşehir Belediyesi raylı sistem için Avrupa'dan kredi buldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi raylı sistem için Avrupa'dan kredi buldu
ATA AÖF yaz okulu tarihleri 2023 ne zaman başlıyor, AÖF kayıt tarihleri
ATA AÖF yaz okulu tarihleri 2023 ne zaman başlıyor, AÖF kayıt tarihleri
Uzmanından uyarı: Kalıcı makyaj herkese uygun değil!
Uzmanından uyarı: Kalıcı makyaj herkese uygun değil!