İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Üst üste 13'üncü kez...

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltti.

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BoE'nin Para Politikası Kurulu karar metnine göre, Para Politikası Kurulu'nun 7 üyesi 50 baz puan artışı yönünde oy kullanırken, iki üye faizin yüzde 4,50'de tutulması yönünde görüş bildirdi.

Böylece, BoE politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltti.

Bu artışla, BoE, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den bu yana uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında üst üste 13'üncü kez faiz artışmış oldu.