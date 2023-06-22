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Haziran yaşlılık maaşı ödemesi yattı mı? 65 yaş aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

Haziran yaşlılık maaşı ödemesi yattı mı? 65 yaş aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?

Bayram öncesi 65 yaş aylığı ödemeleri gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17 ile 23 Haziran tarihleri arasında ödeneceğini açıklamıştı. Şimdi ise yaşlılık aylığı alanların ödemeleri gündemde. Peki, 65 yaş aylığı ne zaman yatacak?

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Milyonlarca emekli, emekli maaşı ve Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihlerini merakla bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli maaşı haziran ayı ödemelerinin öne çekildiğini ve bayram ikramiyesi ödemelerinin de erken verileceğini duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte, yaşlılık maaşı alan vatandaşlar da kendi ödemelerine odaklandı. İşte, yaşlılık maaşı ödemelerinde son bilgiler...

65 yaş aylığı kaç para oldu?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

65 yaş aylığı nasıl alınır?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

Erken ödeme olur mu?

Söz konusu ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok.

Bu kapsamda detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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