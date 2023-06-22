Bursa ve İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

BURSA ve İSTANBUL'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Abone ol

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin iki gün önce düzenlediği operasyonda, firari bir kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Zanlılardan 7'si emniyetteki işlemlerin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

"Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapmak suretiyle 6136 Sayılı Kanuna muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen T.İ. (28), Y.C.E (23), A.A. (24), E.Ç. (52) ve A.E. (50) tutuklandı.

Bursa ve İstanbul'da 17 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 26 ruhsatsız tabanca ile 189 farklı çaplarda fişek ele geçirilmişti.