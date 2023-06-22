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TFF'de başkanlık seçimi tamamlandı! Yeniden Mehmet Büyükekşi dönemi

TFF'de başkanlık seçimi tamamlandı! Yeniden Mehmet Büyükekşi dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimine tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 191 oyun 169'unu alarak yeniden başkan seçildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi.

TFF'deki seçimde 191 delege oy kullandı. Mehmet Büyükekşi, bu oyların 169 tanesini aldı. 22 oy ise geçersiz sayıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

TFF Yönetim Kurulu Asil Listesi:

Mehmet Büyükekşi
İbrahim Burkay
Yusuf Günay
Yalçın Orhan
Alkın Kalkavan
Hamit Altıntop
Müslüm Özmen
Volkan Can
Ali Düşmez
Erman Kalkandelen
Ramazan Üçdan
Agah Ruşen Çetin
Mustafa Eröğüt
Şafak Müderrisgil
Haluk Kalyoncu

TFF Yönetim Kurulu Yedek Listesi:

Talat Papatya
İdil Karademirlidağ Suher
Fuat Guguloğlu
Murat Şahin
Özen Kuzu
Habil Yazıcı
Abdullah Altınkum
Cengiz Erdem
Süleyman Kocasert
Cem Gün
İbrahim Gökhan Kasapoğlu
Şevket Çelik
M. Taha Güvendi
Remzi Ay

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