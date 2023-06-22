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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

SAKARYA'da 23 adrese eş zamanlı yapılan uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı, Erenler, Akyazı, Hendek ve Karasu ilçelerinde 23 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 6 kilo 306 gram metamfetamin, bir kısmı tekli ıslak mendil ambalajlarının içerisine zulalanmış 3 kilo 567 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 214 sentetik ecza olarak bilinen hap, 6,35 gram esrar, 10 ekstazi hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 312 bin 870 lira ele geçirildi.

Ayrıca, ruhsatsız 5 tabanca ve 5 tüfek ile mermi ve fişeklere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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