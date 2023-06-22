BIST 5.378
DOLAR 24,42
EURO 26,81
ALTIN 1.517,90
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolara yükseldi.

Abone ol

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 993 milyon dolar artışla 60 milyar 783 milyon dolara yükseldi. 

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 25 milyon dolar artarak 41 milyar 993 milyon dolardan, 42 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 18 milyon dolar artışla 99 milyar 783 milyon dolardan 102 milyar 801 milyon dolara çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa ve İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Bursa ve İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
TFF'de başkanlık seçimi tamamlandı! Yeniden Mehmet Büyükekşi dönemi
TFF'de başkanlık seçimi tamamlandı! Yeniden Mehmet Büyükekşi dönemi
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Haziran yaşlılık maaşı ödemesi yattı mı? 65 yaş aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Haziran yaşlılık maaşı ödemesi yattı mı? 65 yaş aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın rekor kırdı! 22 Haziran 2023 gram altın 1500 lira oldu
Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın rekor kırdı! 22 Haziran 2023 gram altın 1500 lira oldu
İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Üst üste 13'üncü kez...
İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Üst üste 13'üncü kez...
e-Ticaret sektöründe nitelikli insan kaynağı için eğitim verilecek
e-Ticaret sektöründe nitelikli insan kaynağı için eğitim verilecek
Eşine sürpriz yapmak isteyen uzman çavuş eve erken gelince olanlar oldu! 'Koca' korkusu canından etti
Eşine sürpriz yapmak isteyen uzman çavuş eve erken gelince olanlar oldu! 'Koca' korkusu canından etti
Ordu'nun iki ilçesinde su baskını ve heyelan meydana geldi!
Ordu'nun iki ilçesinde su baskını ve heyelan meydana geldi!
AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 TC ile giriş
AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 TC ile giriş
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Genel Kurulu'nda konuştu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Genel Kurulu'nda konuştu
Katır üzerinde Irak'a silah parçası ve mühimmat geçirmeye çalışan 10 kişi yakalandı!
Katır üzerinde Irak'a silah parçası ve mühimmat geçirmeye çalışan 10 kişi yakalandı!