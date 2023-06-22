Muş'ta işletmeciler, fabrikaların çatısına kurdukları güneş panelleriyle elektrik üretiyor!

MUŞ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmecilerden bazıları, devlet desteğiyle fabrikaların çatısına kurdukları güneş panelleriyle hem ihtiyaç duydukları elektriği üretiyor hem de satışını yaparak ek gelir elde ediyor.

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Muş'ta plastik ve briket üreten 2 işletmenin sahipleri, Muş Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumuna (TKDK), güneş enerjisi santrali (GES) kurmak için proje sundu.

Projelerinin onaylanmasıyla yüzde 65 hibe desteği alarak fabrikalarının çatısına GES kuran işletmeciler, bu sayede hem ihtiyaç duydukları elektriği üretme hem de fazla elektriği satarak ek gelir elde etme imkanı buldu.

İşletmecileri ziyaret eden TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne, gazetecilere, hem alternatif enerjiyi desteklemek hem de ülkenin cari açığına katkı sağlamak amacıyla üreticilere destek verdiklerini söyledi.

2022'de yenilenebilir enerji kapsamında 16 proje başvurusunun yapıldığını ve 11'i ile sözleşme imzaladıklarını ifade eden Süne, şöyle konuştu:

"Projeler arasında plastik ve briket alanında üretim yapan şirketlerimiz fabrika çatılarına güneş enerji panelleri kurdu. Biz de kurum olarak destek verdik. Bunun gibi birçok firmamız şu anda bu destekten yararlanabiliyor. Elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayan üreticiler, maliyetlerini azaltmanın yanı sıra yenilenebilir enerjiden faydalanarak çevrenin korunmasına katkı sunuyor. Ayrıca üreticiler, ihtiyaç fazlası elektriği anlaşma sağlanan dağıtım şirketlerine satarak ek gelir elde ediyor."

Muş Plastik firması ortaklarından Masum Özdemir ise işletmede enerji maliyetlerinin ciddi bir gider kalemi oluşturduğunu bildirerek, "TKDK'nin proje çağrıları bize ilaç gibi geldi. Yaklaşık 3 milyon 500 bin lira maliyeti olan proje için 1 milyon 676 bin lira hibe desteği aldık. Şu anda üretime devam ediyoruz. TKDK finansman anlamında bize büyük bir destek sağladı." dedi.

Briket üretim fabrikası sahibi Mehmet Şirin Özcan da TKDK'nin verdiği hibe desteğiyle elektrik konusunda büyük bir rahatlığa kavuştuklarını belirtti.