BIST 5.365
DOLAR 24,54
EURO 26,95
ALTIN 1.517,06
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Aksaray'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Aksaray'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

AKSARAY'ın ORTAKÖY ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, tedavi altına alındı.

Abone ol

Balcı Caddesi'nde karşılaşan Ramazan K. ile İsmail K. arasında tarla alım satımı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar araçlarından aldıkları av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Ramazan K. ve İsmail K. ile caddedeki H.Ç, E.K, R.K. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri arttı! Ne kadar oldu?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Bursa ve İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Bursa ve İstanbul'daki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
TFF'de başkanlık seçimi tamamlandı! Yeniden Mehmet Büyükekşi dönemi
TFF'de başkanlık seçimi tamamlandı! Yeniden Mehmet Büyükekşi dönemi
Haziran yaşlılık maaşı ödemesi yattı mı? 65 yaş aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Haziran yaşlılık maaşı ödemesi yattı mı? 65 yaş aylığı yattı mı, ne zaman yatacak?
Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın rekor kırdı! 22 Haziran 2023 gram altın 1500 lira oldu
Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın rekor kırdı! 22 Haziran 2023 gram altın 1500 lira oldu
İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Üst üste 13'üncü kez...
İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! Üst üste 13'üncü kez...
e-Ticaret sektöründe nitelikli insan kaynağı için eğitim verilecek
e-Ticaret sektöründe nitelikli insan kaynağı için eğitim verilecek
Eşine sürpriz yapmak isteyen uzman çavuş eve erken gelince olanlar oldu! 'Koca' korkusu canından etti
Eşine sürpriz yapmak isteyen uzman çavuş eve erken gelince olanlar oldu! 'Koca' korkusu canından etti
Ordu'nun iki ilçesinde su baskını ve heyelan meydana geldi!
Ordu'nun iki ilçesinde su baskını ve heyelan meydana geldi!
AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 TC ile giriş
AUZEF online sınav sonuçları sorgulama ekranı 2023 TC ile giriş