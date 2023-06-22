Aksaray'da silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

AKSARAY'ın ORTAKÖY ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, tedavi altına alındı.Abone ol
Balcı Caddesi'nde karşılaşan Ramazan K. ile İsmail K. arasında tarla alım satımı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar araçlarından aldıkları av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada, Ramazan K. ve İsmail K. ile caddedeki H.Ç, E.K, R.K. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.