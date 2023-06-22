Vladimir Putin: Rusya ile savaşmaya karar vermişler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinin son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya karar verdikleri değerlendirmesinde bulundu.

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Putin, video konferans aracılığıyla düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna’nın asker ve teçhizat kayıplarına ilişkin konuştu.

Ülkelerin Ukrayna’ya teçhizat sağlayabileceklerini ancak asker gücünün sınırlı olduğunu belirten Putin, "Görünen o ki Ukrayna’nın Batılı müttefikleri, son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya karar vermişler." ifadesini kullandı.

"Yedek ordu oluşturuyoruz"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise son 16 günde devam eden aktif çatışmalardan sonra Ukrayna ordusunun önemli kayıplar verdiğini ileri sürerek, "Düşman, aktifliğini azalttı. Şu anda birliklerini yeniden gruplandırmakla ilgileniyor." dedi.

Bazı yönlerde Ukrayna ordusunun önemli kayıplar vermesine rağmen karşı taarruza devam edecek güce sahip olduğunu söyleyen Şoygu, Ukrayna’nın yeni taarruzuna karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Şoygu, "Yedek ordu oluşturuyoruz. Her şey planlı gidiyor. Haziranın sonuna kadar yedek ordunun, yakın gelecekte de kolordunun oluşumunu tamamlayacağız." dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine doğrudan sözleşmeyle 114 bin kişinin alındığını ifade eden Şoygu, 50 binden fazla da gönüllünün bulunduğunu söyledi.

Bakan Şoygu, günde ortalama 1336 kişinin sözleşmeli askerlik için başvurduğunu kaydetti.