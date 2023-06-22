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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı: Süper Lig'e yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı: Süper Lig'e yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'e yarı otomatik ofsayt sisteminin yeni sezonda geleceğini ifade etti. Büyükekşi bu sistemin maliyetinin ise 8 milyon euro olduğunu açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini duyurdu.

Büyükekşi, "4 yıllık maliyeti 8 milyon euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini inşallah yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için çalışıyoruz. Herhalde birkaç hafta içinde neticelendirip önümüzdeki sezona yetiştireceğiz." dedi.

Yarı ofsayt sistemi nedir?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek.

Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

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