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3. Avrupa Oyunları: Karatede 4 milli sporcu yarı finale yükseldi!

3. Avrupa Oyunları: Karatede 4 milli sporcu yarı finale yükseldi!

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda karate branşının ilk günü 4 milli sporcu yarı finale çıktı.

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Bielsko-Biala şehrinde gerçekleşen karate müsabakalarında bugün 6 milli sporcu mücadele etti.

Erkekler katada Ali Sofuoğlu, A Grubu'nda Macaristan, Polonya ve İtalya'dan rakiplerini yenerek, lider olarak yarı finale yükseldi. Ali Sofuoğlu'nun İsviçre'den Yuki Matteo Ujihara'yla karşılaşacağı yarı final mücadelesi bugün TSİ 16.30'da başlayacak.

Kumitede ise üç milli sporcu madalya mücadelesi vermeye hak kazandı. Kadınlar 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, 55 kiloda Tuba Yakan ve erkekler 60 kiloda Eray Şamdan da yarı final bileti aldı.

Serap, B Grubu'nda Alman, Azerbaycanlı ve İtalyan rakibiyle yer aldığı gruptan çıkmayı balardı. Tuba Yakan ise A Grubu'nda Ukraynalı rakibine yenilmesine rağmen Alman ve İtalyan karatecileri mağlup ederek yarı finale çıktı. Eray Şamdan ise B Grubu'nda Polonya, Azerbaycan ve Yunanistan'dan rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde bugün Serap TSİ 17.20'de Avusturyalı Bettina Plank, Tuba TSİ 18.00'da Bulgaristan'dan Ivet Goranova, Eray ise TSİ 17.30'da İtalyan karateci Angelo Crescenzo'yla karşılaşacak.

Kadınlar katada Dilara Bozan ile erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur ise grup maçlarında istedikleri sonuçları alamayarak elendi.

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