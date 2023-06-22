İsmail Çataklı kimdir, aslen nereli? İsmail Çataklı evli mi, eşi kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile birlikte bakan yardımcıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan karara göre İsmail Çataklı İçişleri Bakanlığında bakan yardımcısı oldu. Bu gelişmenin ardından Süleyman Soylu'nun bir numarası olan İsmail Çataklı merak konusu oldu. Peki kimdir İsmail Çataklı, aslen nereli, kaç yaşında?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 bakanlıkta 68 Bakan Yardımcısı atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, İsmail Çataklı İçişleri Bakanlığında bakan yardımcısı oldu. Bu sıcak gelişmenin ardından İsmail Çataklı'nın hayatı da merak edildi. Aslen Çankırı doğumlu olan olan İsmail Çataklı 1974 doğumlu. Kamu yönetimi bölümü mezunu olan İsmail Çataklı, 1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Peki İsmail Çataklı kiminle evli, eşi kimdir?

1974 yılında Çankırı/Yapraklı’da doğdu.1996 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı.



1996 yılında Çankırı Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Afyon-Çobanlar Kaymakam Vekili (1998), sırasıyla Nevşehir-Acıgöl (2000-2001), Bingöl-Kiğı (2001-2003), Diyarbakır-Çermik (2003-2005) ve Sivas-Şarkışla (2005-2009) Kaymakamı olarak görev yaptı.



2009 yılında Mülkiye Müfettişi, 2010 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. 27.02.2014 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.



1 Haziran 2016 tarihinde Kilis Valisi olarak atandı. 28.06.2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.



07.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı.



İngilizce bilen ÇATAKLI, evli ve iki çocuk babasıdır.