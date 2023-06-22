Türkiye ve Azerbaycan arasında tarım işbirliği!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, iki ülke arasında tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme konularında niyet beyanına imza attı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yumaklı, Memmedov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da geliştirilerek güçlendirilmesi ele alındı. İki Bakan, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarımsal altyapı ve arazi değerlendirme konularında niyet beyanını imzaladı.

Bu kapsamda, arazi yönetimi, arazi edindirme, sulama ve drenaj sorunları, arazi toplulaştırma, tarım arazilerinin değerlendirilmesi, işlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve üretime kazandırılması, toprak etüt ve haritalama konularında ortak çalışmalar yürütülecek.

Memmedov ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki temasları kapsamında Şap Enstitüsü ve Çubuk Arazi Toplulaştırma sahasında incelemelerde bulunacak.