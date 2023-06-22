Beşiktaş'a Jackson Muleka piyangosu! Talipleri artıyor, işte masadaki rakam...

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jackson Muleka'ya Mısır'dan Al Ahly ile Fransa'dan Le Havre talip oldu.

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Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jackson Muleka konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İki talibi birden çıktı

Fransa Ligue 1'in yeni ekibi Le Havre ve Mısır'dan bir kulübün, genç oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Le Havre devreye girdi

Fransız basınında yer alan habere göre; Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jackson Muleka için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre devreye girdi.

Al Ahly'nin ilgisi var

Başarılı futbolcuya aynı zamanda Mısır temsilcisi Al Ahly'nin de ilgi duyduğu belirtildi. Al Ahly'nin Jackson Muleka için Beşiktaş'a kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş 4 buçuk milyon istiyor

Beşiktaş'ın Jackson Muleka için 4 milyon 500 bin Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların gelen teklifler nedeniyle görüşmelerini devam ettirdiği kaydedildi.