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Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi. Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmişti.

Taraftarda büyük heyecana neden olan Edin Dzeko transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu KAP'a bildirdi.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Dzeko bu sabah Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri tarafından karşılanmıştı. Yıldız futbolcu İstanbul'a vardıktan sonra şöyle poz vermişti:

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

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