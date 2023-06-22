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"Vali yardımcısıyla Türkiye'ye girdiği" iddia edildi! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Vali yardımcısıyla Türkiye'ye girdiği" iddia edildi! İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Türkiye'ye giriş yasağı olan Irak uyruklu bir Alman'ın "vali yardımcısı eşliğinde Türkiye'ye girdiği" iddialarının doğru olmadığını belirterek, ülkeye girişi engellenen yabancı uyruklu kişiye yardım eden hukuk müşavirinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında Türkiye'ye giriş yasağı bulunan Irak uyruklu bir Alman'ın, vali yardımcısı eşliğinde yasal olmayan usullerle ülkeye giriş yaptığının iddia edildiği aktarıldı.

İddialara ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"18 Haziran'da ülkemize giriş yaptığı iddia edilen şahsın, illegal şekilde ülkemize girme girişimi kolluk birimlerimiz tarafından tespit edilmiş ve engellenmiştir. Söz konusu yabancı uyruklu şahıs, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 20 Haziran'da geldiği ülkeye geri gönderilerek, hakkında gerekli giriş yasağı ve para cezası uygulanmıştır.

"Vali yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir"

Olaya konu vali yardımcısı olduğu iddia edilen kişi hukuk müşaviridir. İlgili hukuk müşaviri ve olayda ihmali olabilecek diğer görevliler hakkında olayın gerçekleştiği tarihte Valiliğimizce İçişleri Bakanlığımızdan müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunulmuş ve olayda bahsi geçen hukuk müşaviri görevden uzaklaştırılmıştır. Konu Valiliğimizce ilgili mevzuat çerçevesinde takip edilmekte ve başlatılan hukuki süreç devam etmektedir."

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