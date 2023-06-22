Riyad-Antalya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Suudi Arabistan merkezli Flynas Havayolu ve Flyadeal Havayolu şirketleri haftanın dört günü Riyad-Antalya arası uçuşlara başladı.

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Fraport TAV Antalya Havalimanından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu bölgesinde yeni hava yolu ve yeni rotalar kazandırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

"Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak Antalya'ya yeni havayolu ve yeni rotalar kazandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız karşılıklı rota geliştirme çalışmaları sonucunda tarifeli olarak satışa sunulan Riyad-Antalya rotasını ve bu rotada şehrimize ilk defa operasyon gerçekleştirecek olan iki havayolunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flynas Havayolu yaz sezonu boyunca haftada 4 ve ardından 22 Haziran’da ilk uçuşunu gerçekleştiren Flyadeal Havayolu şirketi de yaz sezonu boyunca haftada 4 olacak şekilde operasyonlarına devam edecektir. Hedeflediğimiz diğer kaynak pazarlarda olduğu gibi bu rotada da tarifeli uçuşların sadece yaz sezonunda değil, kış sezonunda da aralıksız devam edebilmesi adına çabalarımızı sürdürmekteyiz."