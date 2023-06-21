Arefe günü ne zaman 2023 Kurban bayramı arefesi hangi gün, yarım gün mü?

Kurban Bayramı Arefe günü için Müslümanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Zilhicce ayında idrak edilen yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu sene bayram tatili 9 güne uzatılırken tatil planı yapanlar "Kurban Bayramı arefesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı ve arefe (Arife) günü 2023 yılında Haziran ayı içerisinde idrak edilecek. İşte 2023 Kurban Bayramı arefe (arife) günü tarihi...

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Arefe günü tarihi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili 9 güne uzatılırken arefe günü tarihi merak konusu oldu. İşte 2023 Kurban Bayramı arefe tarihi...

Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlamış olacak.

Bayramın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

Bayram arefesi ne zaman?

Kurban Bayramı Arefesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Arefe günü yarım gün tatil olacak.

2023 kurban bayramı tarihleri

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

Arefe günü kılınacak namazlar

Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü ile ilgili bazı hadisler şöyledir;

“Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur.” (Ebu-ş şeyh)

“Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir.” buyrulmaktadır.

Hadis-i şeriflere göre; “İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.” (Ebu-ş şeyh)