Putin'in Özel Temsilcisi: Türkiye, Suriye ve İran yol haritasını kabul etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye, Suriye ve İran'ın Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi için sunulan yol haritasını kabul ettiğini belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcılarının yaptığı görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi amacıyla Rusya tarafından sunulan yol haritasının görüşüldüğünü söyledi.

Moskova'nın taslak yol haritasını bu ülkelere teslim ettiğini belirten Lavrentyev, "Tüm taraflar ilişkileri normalleştirme sürecini ilerletmek için yol haritası üzerinde genel çerçevede anlaştı. Fikirlerini ve önerilerini dile getirdiler. Şimdi bunun sistematik hale getirilmesi ve koordine edilmesi gerekiyor" dedi. Sürecin biraz zaman alacağını ifade eden Lavrentyev, "En önemlisi sürecin ilerlemesi. Bu çok fazla geciktirilmemeli, herkes bu konuda hemfikir" diye konuştu. Lavrentyev, gerektiğinde yol haritası taslağında değişiklikler ve düzenlemeler de yapılabileceğini kaydetti.

Özel Temsilci Lavrentyev, ABD'nin Suriye'de askeri birlik oluşturduğuna yönelik Moskova'nın elinde kanıtlar bulunduğunu öne sürdü. Lavrentyev, "ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri birliğinin yanı sıra uzun süredir yasadışı bir şekilde işgal ettiği El-Tanf'ta askeri birliğini takviye ettiğine yönelik bilgiler var" dedi. Diplomat, ABD'nin bunu Şam’daki konumunu güçlendirmek ve Suriye'deki durumu daha da istikrarsızlaştırmak için yapmış olabileceğini söyledi.

Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakanları, 10 Mayıs'ta Moskova'da yaptıkları görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusunda yol haritası hazırlanmasına karar vermişti. 20-21 Haziran’da Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki görüşmelerin ardından yayınlanan bildiride konuyla ilgili görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, yol haritasında Suriye hükümetinin ülkedeki kontrolünü yeniden sağlamak, Suriye-Türkiye sınırının güvenliğini sağlamak, sınır ötesi saldırıları önlemek ve terör sızıntısını ortadan kaldırma gibi hedeflerin yer aldığını belirtmişti.