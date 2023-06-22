BIST 5.428
DOLAR 24,50
EURO 26,86
ALTIN 1.505,32
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Erden Timur kötü haberi verdi! Icardi işi zor

Erden Timur kötü haberi verdi! Icardi işi zor

Erden Timur, Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan'dan yüksek bedelli teklifler aldığını ima ederek, takımda kalmasının zor olduğunu dile getirdi.

Abone ol

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, bonservisi PSG'de bulunan ve geride kalan sezonda sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Icardı'nin transferi çok yüksek bir ihtimal değil"

Erden Timur, Arjantinli golcünün transferinin çok yüksek bir ihtimal olmadığını vurgulayarak "Çabamızın tarifini anlatamam. Mauro, Türk futbolu ve Galatasaray adına bir değer. Tabii ki bir de Suudi Arabistan realitesi var. Bu realiteyi düşündüğümüzde çok yüksek bir ihtimal değil, o yüzden kimseyi boş umutlarla şey yapmamak lazım. Bir önceki sene de Mauro konusu %1 ihtimalle başlamıştı. O yüzden neticeye erdirmek için her şeyi yapacağız. Mauro'nun burayı istiyor olması büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Annesinin kafasını keserek sokağa attı savunmasında bakın ne dedi! Tanığın ifadesi kan dondurdu
Annesinin kafasını keserek sokağa attı savunmasında bakın ne dedi! Tanığın ifadesi kan dondurdu
Ordu için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısı
Ordu için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısı
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Haluk Bayraktar'dan Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklama: Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir
Haluk Bayraktar'dan Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklama: Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir
Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?
Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?
Zonguldak'ta ekipler ses tesisatını söktü, ceza yazdı
Zonguldak'ta ekipler ses tesisatını söktü, ceza yazdı
Fatih Erbakan, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
Fatih Erbakan, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
Kiracı, iş yeri sahibinin kebapçı dükkanına yine kurşun yağdırdı
Kiracı, iş yeri sahibinin kebapçı dükkanına yine kurşun yağdırdı
Putin'in Özel Temsilcisi: Türkiye, Suriye ve İran yol haritasını kabul etti!
Putin'in Özel Temsilcisi: Türkiye, Suriye ve İran yol haritasını kabul etti!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Arefe günü ne zaman 2023 Kurban bayramı arefesi hangi gün, yarım gün mü?
Arefe günü ne zaman 2023 Kurban bayramı arefesi hangi gün, yarım gün mü?
Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüleri paylaştı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüleri paylaştı! 2 terörist etkisiz hale getirildi