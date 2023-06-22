Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 495 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 446 bin lira, en yüksek 1 milyon 499 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 495 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 876 milyon 433 bin 512,41 lira, işlem miktarı ise 1.973,18 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Say Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.