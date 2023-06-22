BIST 5.428
DOLAR 24,50
EURO 26,86
ALTIN 1.505,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ordu için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısı

Ordu Valiliği, son meteorolojik verile göre Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 23 Haziran Cuma günü saat 12.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması ve beklenmektedir. Beklenen şiddetli yapış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu
Foto Galeri Hatay'da başta kimse nereden geldiklerini anlayamadı, 'Suriyeliler getirdi' diyen bile oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Haluk Bayraktar'dan Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklama: Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir
Haluk Bayraktar'dan Merkez Bankası faiz kararı sonrası açıklama: Enflasyon kanser ise faiz bunun kemoterapisidir
Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?
Altının kilogramı yükseldi! Ne kadar oldu?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Zonguldak'ta ekipler ses tesisatını söktü, ceza yazdı
Zonguldak'ta ekipler ses tesisatını söktü, ceza yazdı
Fatih Erbakan, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
Fatih Erbakan, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi
Kiracı, iş yeri sahibinin kebapçı dükkanına yine kurşun yağdırdı
Kiracı, iş yeri sahibinin kebapçı dükkanına yine kurşun yağdırdı
Putin'in Özel Temsilcisi: Türkiye, Suriye ve İran yol haritasını kabul etti!
Putin'in Özel Temsilcisi: Türkiye, Suriye ve İran yol haritasını kabul etti!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Arefe günü ne zaman 2023 Kurban bayramı arefesi hangi gün, yarım gün mü?
Arefe günü ne zaman 2023 Kurban bayramı arefesi hangi gün, yarım gün mü?
Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüleri paylaştı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya operasyonun görüntüleri paylaştı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
"Vali yardımcısıyla Türkiye'ye girdiği" iddia edildi! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
"Vali yardımcısıyla Türkiye'ye girdiği" iddia edildi! İstanbul Valiliği açıklama yaptı
"En İyi Film Oscar Ödülü" için adaylık kriterleri güncellendi
"En İyi Film Oscar Ödülü" için adaylık kriterleri güncellendi