Ordu için çok kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısı

Ordu Valiliği, son meteorolojik verile göre Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, bölgede devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 23 Haziran Cuma günü saat 12.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olması ve beklenmektedir. Beklenen şiddetli yapış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.