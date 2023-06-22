Zonguldak'ta ekipler ses tesisatını söktü, ceza yazdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücüsünü durduran polis ekipleri araç içindeki ses sistemini söküp, sürücüye para cezası yazdı.Abone ol
Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nden çarşı istikametine yüksek ses müzikle ilerleyen N.C. idaresindeki 67 LK 725 plakalı otomobili, trafik polisi ekipleri durdurdu.
Ekipler, araçtaki tesisatı inceleyebilmek için arka koltukları yerinden çıkardı. Ses tesisatını inceleyen trafik ekipleri ardından ses düzeneğini araçtan söküp, yol kenarına çıkardı.
Trafik polisleri araç sürücüsü N.C.’ye yüksek sesle müzik dinleyip, çevreye rahatsızlık vermesi nedeniyle 436 TL idari para cezası uyguladı.