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Real Madrid, Arda Güler için devreye girdi

Real Madrid, Arda Güler için devreye girdi

İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için devreye girdiği belirtildi.

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği belirsizliğini korurken günden günde de talipleri artıyor. 

İspanya'nın önde gelen spor gazetesi Marca'nın haberine göre Real Madrid de Arda Güler'le ilgileniyor. 

Ayrıca haberde Real Madrid'in Arda Güler'i transfer etmesi halinde öncelikle ikinci ligdeki pilot takımına göndereceği de vurgulandı. 

Öte yandan İspanyol AS gazetesinin de Ancelotti'nin ekibinin, Arda Güler'in durumunu yakından takip ettiğini yazarken 18 yaşındaki futbolcu için "Türk Messi" benzetmesini yaptı.

Arda Güler, Real Madrid'in yanı sıra PSG, Bayern Münih, Dortmund, Liverpool, Ajax, Benfica ve Milan gibi dev kulüplerin de radarında. 

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