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Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolunda heyelan: Ulaşıma kapandı

Ordu'da üç ilçenin bağlantı yolunda heyelan: Ulaşıma kapandı

Ordu'da sağanak heyelana sebep oldu. Toprak kayması nedeniyle Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Kabataş ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçenin Şifasuyu Mahallesi Köleli mevkiindeki Kabataş-Gölköy-Aybastı bağlantı yolunda heyelan meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi ve Kabataş Belediyesi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelan meydana gelen bölgede inceleme yapan Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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