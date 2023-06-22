Faik Öztrak'tan, 'Kaybetme deneyimim yok' diyen İmamoğlu'na cevap!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Öztrak, bu sabah yaptığı bir konuşmada 'Kaybetme deneyimim yok' diyerek Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Ekrem İmamoğlu'na sert cevap verdi.

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Seçim hezimeti sonrası kazanların kaynadığı CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona ermesinin ardından Sözcü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak, her fırsatta 'değişim' çağrısı yapan ve bu sabah 'Seçim kaybetme tecrübem yok' açıklaması yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na cevap verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah kendisine yöneltilen "Genel başkan olsanız, kaç seçim kaybettiğinizde bırakırsınız?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

'Kaybetme deneyimim yok'

İmamoğlu, "Kişisel seçimlerim itibariyle kaybetme deneyimim olmadığı için sorunuza cevap veremeyeceğim." şeklinde cevaplamıştı. İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek yaptığı bu çıkış sonrası CHP'den İmamoğlu'na yanıt geldi.

'Kazanan da kaybeden de hep partimiz olur'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısının ardından partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Seçim kaybeden de seçim kazanan da her zaman, önde olan partimiz olur" dedi.