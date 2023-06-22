Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki: Mantık dışı!

Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe, TFF'ye tepki gösterdi.

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupaya uzanan Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Sarı lacivertliler, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ve Kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı 456 bin 500 lira ceza aldı. Fenerbahçe, TFF'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe, TFF'nin kararlarını "mantık dışı keyfi bir karar" olarak gördüklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm süreçleri (güvenlik-operasyon-tribün organizasyonları) yine TFF tarafından yönetilen final organizasyonunda, kulübümüze sorumluluk atfedilerek cezalandırılması tamamen mantık dışı keyfi bir karardır.

Rakiplerimizin maçlarında kötü söz ve tezahüratları görmezden gelen, hiçbir ceza tayinine yer vermeyen TFF ve ilgili kurumlarının, söz konusu Fenerbahçe olduğunda mantık dışı, keyfi kararlara imza attığı gerçeğine bir kez daha şahit olduk.

TFF’nin ilgili kurumunun verilen bu mantık dışı kararlardan derhal dönmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.