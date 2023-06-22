Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili flaş açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu'nun partideki değişim talebine cevap verdi. İmamoğlu'nun aday olabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bir yandan da 'asla' diyerek yolları kapattı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 'değişim' fırtınasının yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Değişime en açık parti CHP’dir. Şimdi için değil tarih boyunca böyleydi. Bütün değişimin önünü açacağız eve dönüşümün de önünü açacağız. Cumhuriyet Halk Partisi elbet değişecek. Tek kişiyle olmaz. Hukuki zeminde olur. Kurultay olur, adaylar çıkar. Kim eleştiriyorsa kimsenin sözünü kesmem çünkü eleştirinin bu parti için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ancak bu parti disiplini çerçevesinde olur. Biz sosyal demokrat partisiyiz, biz ötekileştirilenin partisiyiz, biz halkta hiçbir ayrım yapmayan bir partiyiz. Biz vatansever bir partiyiz.

İmamoğlu'nun parti başkanlığı isteğine yanıt

CHP'de herkes koşulları yerine getirdiğinde herkes aday olabilir. Ekrem bey aday olacaksa olabilir. Şirketler farklıdır partiler farklıdır. Bu farkın bilinmesi lazım. Partinin hedefi, kuralları, kurulları, parti meclisi vardır. Sürekli kendisini yenileyen organizma gibidir partiler.

"İmamoğlu görevine devam edecektir"

Son seçimler biz 22 ilçeyi aldı. O ilçeler ve İBB Meclisi alınır. Ama ben asla ve asla halkın oylarıyla alınmış bir belediyeyi AK Parti’ye teslim etmem! Yani Ekrem İmamoğlu görevine devam edecektir… Tartışma bitmiştir. Önümüze bakacağız.

Biz yerel seçimlere odaklanmalıyız. Nerede eksiğimiz var bunlara odaklanmalıyız.

"Büyük bir başarısızlık, mahvolduk falan filan yok öyle bir şey"

Büyük bir başarısızlık, mahvolduk falan filan yok öyle bir şey. Tam tersine parti çalıştı, seçimlerde belli bir olgunluk içinde belli bir çizgiyi yakaladı.

CHP umudu tüketen bir parti değildir. CHP kapandığı zaman bile küllerinden yeniden doğan bir partidir. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir geleneğimiz yoktur. Biz her dönemde küllerinden doğan, demokrasiyi savunan bir partisiyiz.

"Yerel seçimlerde İstanbul gibi başka belediyeleri de alacağız"

İstanbul seçimlerine bakıldığı zaman, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıldığı zaman biz 22 ilçede birinci partiyiz. Alabiliriz buraları niye almayalım? İstanbul gibi başka belediyeleri de alacağız. Bu konuda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın.

Kimsenin gereksiz lüzumsüz tartışmalarla partinin enerjisinin tüketmesini istemiyorum. Partinin enerjisi vardır, parti diridir.

Mücadele edeceğiz.