Kırıkkale'de zehir taciri 11 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Dayı 1 Operasyonu"nda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 14 ekip ve 70 personelle, narkotik dedektör köpeğin de katılımıyla 11 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda, çocuklara uyuşturucu sattığı ve sattırdığı tespit edilen "Dayı" kod adlı A.G. ile Y.U.U, D.E.Y, O.B, F.A, S.Y, T.T, M.A, M.C.K, M.Ö, A.Ö, Y.A, D.A. ve H.Ç. gözaltına alındı.

Özel kliniği bulunan psikolog H.Ç, emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.E.Y. ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.