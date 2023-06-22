Merkez Bankası faiz artırdı dolar çıldırdı! 24 lirayı aşan dolar tarihi rekorunu kırdı uzmanlar ne diyor?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 15'e çıkarmasının ardından piyasada hareketlilik yaşandı. Faiz artırımını yeterli görmeyen dolar tarihte ilk kez 24 liranın üzerine çıktı. Uzmanlar faiz artırım kararı için ne dedi? İşte piyasada son gelişmeler...

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Merkez Bankası, yüzde 20 ve üzerinde artış bekleyen piyasayı artışı yüzde 15'te tutarak şaşırttı. Merkez'in kademeli artış mesajı da yeterli olmadı. Dolar kısa bir süre 23.60 seviyelerinde kaldıktan sonra hızla 24 liranın zerine çıktı. Euro ise 26.65 liranın üzerinde. Uzmanlar da faiz artış oranını yeterli bulmadı.

Saat 16:00 itibariyle piyasalar: Dolar dakika dakika yükselişini sürdürüyor ve 24 lira 50 kuruş sınırına geldi. Dolar 24.49 lirayı aşarken, euro da 26.87 lira ile 27 liranın kapısına dayandı.

Saat 14:55 itibariyle piyasalar: Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından yükselmeye başlayan dolar 24 lira 25 kuruşu aştı. Adım adım yükselmeşe devam eden doların nerede duracağını kestirmenin gç olduğu belirtiliyor. Euro da 26.65 liradan işlem görüyor.

Saat 14:35 itibariyle piyasalar: Merkez Bankası'nın öncesinde 23,49’a kadar gerileyen dolar/TL, karar sonrasında 24 lirayı geçerek rekor kırdı. Karar öncesinde 25,71’e kadar gerileyen Euro/TL ise karar sonrası 26,65’e kadar yükseldi.

Ali Babacan Erdoğan'a eski sözleriyle yüklendi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Nisan 2023 tarihinde yaptığı “Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir” videosunu "Faiz artırıldığına göre iki seçenek var. İlki; Sayın Erdoğan seçim kampanyası boyunca “faiz daha da inecek” diyerek herkesi aldattı. Bu durumda çıkıp milletten özür dileyecek. İkincisi; yine aldatıldı. Öyleyse bir kez daha “Laf dinlemiyorlar” diyecek. Başka yol yok.” yorumuyla paylaştı.

Uğur Gürses: Kuvvetli bir işaret yok

Ekonomist Uğur Gürses ise "Enflasyonu, bunu patlatana temizletmeye kalkarsanız olacağı bu. Yetersiz faiz artışına karşılık, sıkılaşmanın devamı için kuvvetli bir işaret de yok: "Belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir." tespiti yaptı.

Mahfi Eğilmez ikincisi olacak dedi

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ise, "TCMB Politika faizini % 15'e çıkardı. An itibarıyla ikinci senaryodayız. Faiz artışını yapısal reformlar izlemezse ikinci senaryoda kalırız ve ekonomiyi toparlamak mümkün olmaz." dedi. Eğilmez'in 'ikinci senaryosu' şöyle:

- Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 8,5’den yüzde 15 düzeyine yükselttiğini düşünelim. Bu artış, son dönemde yaratılan yüksek artış beklentilerinin yarattığı beklenti tuzağı nedeniyle ‘dağ fare yarattı’ yorumuna yol açabilir. Herhangi bir olumlu sonuç yaratamayacağı gibi ilerleyen sürede olumsuz beklentilerin artmasına yol açabilir.

- Bu çapta bir artışla ülkeye yabancı yatırımcı gelmez, bankalar bir miktar negatif etkilense de bu etkilenme fazla olmaz. Zombi şirketlerin zombiliği su yüzüne çıkar, KOBİ’ler biraz daha sıkıntıya girer. Kur fazla geriye gitmeyeceği için ihracat ve ithalat çok fazla etkilenmez. Böyle bir faiz artırımı faizi hiç artırmamaya göre beklentilerini haksız çıkaracağı için ilerleyen günlerde daha olumsuz sonuçlara yol açabilir.