BIST 5.428
DOLAR 24,88
EURO 27,23
ALTIN 1.526,90
HABER /  GÜNCEL

Sevgilisine çarpan yaşlı adamı herkesin gözü önünde bıçakladı

Adana’da yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir motosikletliyle çarpıştı. Kazada yaralanan kızın sevgilisi, olay yerine gelerek kendisine zarar vermemesi için yalvaran yaşlı adamı herkesin gözü önünden bıçakladı.

Abone ol

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaşlı adam kullandığı otomobil ile bir kızın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle genç kız yaralandı. Bu sırada kızın ismi öğrenilemeyen sevgilisi kazayı duyunca olay yerine geldi ve yaşlı adama saldırdı.

Yaşlı adam gence "yapma" demesine rağmen öfkeli genç herkesi gözü önünde adamı bıçaklayarak yaraladı. Bacağından yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkçe, Brunei'de bir üniversitede 'zorunlu yabancı dil' dersi oldu
Türkçe, Brunei'de bir üniversitede 'zorunlu yabancı dil' dersi oldu
Merkez Bankası faiz artırdı dolar çıldırdı! 24 lirayı aşan dolar tarihi rekorunu kırdı uzmanlar ne diyor?
Merkez Bankası faiz artırdı dolar çıldırdı! 24 lirayı aşan dolar tarihi rekorunu kırdı uzmanlar ne diyor?
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Güvenilir Suya Ulaşmamızı Sağlayan Koca Yürekli Babaların Babalar Günü Kutlu Olsun!
Kırıkkale'de zehir taciri 11 kişi tutuklandı
Kırıkkale'de zehir taciri 11 kişi tutuklandı
Burak Yılmaz Şenol Güneş'li Beşiktaş'a dönecek
Burak Yılmaz Şenol Güneş'li Beşiktaş'a dönecek
Tanju Özcan: FETÖ'cüler CHP Genel Merkezi'nde cirit atıyor!
Tanju Özcan: FETÖ'cüler CHP Genel Merkezi'nde cirit atıyor!
Ardahan'da 116 köydeki 250 bin 554 büyükbaş hayvan aşılandı
Ardahan'da 116 köydeki 250 bin 554 büyükbaş hayvan aşılandı
İYİ Parti'de istifa depremi! İzmir Buca'da sandalye kalmadı
İYİ Parti'de istifa depremi! İzmir Buca'da sandalye kalmadı
Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki: Mantık dışı!
Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki: Mantık dışı!
ASELSAN Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Akyol atadı
ASELSAN Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Akyol atadı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili flaş açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Teslim oldular