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Bursa'da taziye evinde asansör faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bursa'da taziye evinde asansör faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

BURSA'nın Gemlik ilçesinde yakınlarına taziye ziyaretine gelenlerin bindikleri asansörde halat koptu. 10 metreden zemin kata çakılan asansördeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Bursa'da taziye evinde facia yaşandı. Alınan bilgiye göre, Gemlik'in Eşref Dinçer Mahallesi, Yeni Bahar Sokak'ta dün meydana gelen olayda, yakınlarına taziye için gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Çelik ve Salfura Kader isimli vatandaşların, binanın dışına yapılan seyyar asansörü kullandıkları sırada halat koptu.

10 metreden zemine çakıldılar

Asansördeki 4 kişi, yaklaşık 10 metreden zemin kata düşerken, olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalede rağmen Fatma Çelik ve Salfura Kader hayatını kaybetti.

İki kişinin tedavisi sürüyor

Diğer yaralıların tedavisi hastanede sürerken, ölenlerin cenazeleri otopsi Adli Tıp Kurumuna morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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