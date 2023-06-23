Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik Bebek'te ölümden döndü! "Beni Allah korudu"
Ünlü oyuncu Görkem Sevindik motosikletle seyir halindeyken kaza yaptı. Adeta ölümden dönen Görkem Sevindik, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Geçmiş yıllarda Kurtlar Vadisi dizisinde Pusat karakterine hayat veren, şu sıralar Ateş Kuşları dizisinde Ali karakteriyle yer alan oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün Bebek'te ölümden döndü.
Sabah'ın haberine göre, oyuncu motoru ile seyir halindeyken park halindeki araçtan inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu arabanın kapısına çarparak kaza yaptı.
Bir süre yerde sürüklenen oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Kazadan sonra ayağa kalkan oyuncunun eli kanadı.
Kanayan eline bir süre pansuman yapan Sevindik, hasar gören motorunu kaza yerinde bırakarak bir arkadaşıyla hastaneye gitti.