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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik Bebek'te ölümden döndü! "Beni Allah korudu"

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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik Bebek'te ölümden döndü! "Beni Allah korudu"

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik motosikletle seyir halindeyken kaza yaptı. Adeta ölümden dönen Görkem Sevindik, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik Bebek'te ölümden döndü! "Beni Allah korudu"

Geçmiş yıllarda Kurtlar Vadisi dizisinde Pusat karakterine hayat veren, şu sıralar Ateş Kuşları dizisinde Ali karakteriyle yer alan oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün Bebek'te ölümden döndü.

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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik Bebek'te ölümden döndü! "Beni Allah korudu"

Sabah'ın haberine göre, oyuncu motoru ile seyir halindeyken park halindeki araçtan inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu arabanın kapısına çarparak kaza yaptı.

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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik Bebek'te ölümden döndü! "Beni Allah korudu"

Bir süre yerde sürüklenen oyuncunun yardımına çevredekiler koştu. Kazadan sonra ayağa kalkan oyuncunun eli kanadı.

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Kurtlar Vadisi'nin Pusat'ı Görkem Sevindik Bebek'te ölümden döndü! "Beni Allah korudu"

Kanayan eline bir süre pansuman yapan Sevindik, hasar gören motorunu kaza yerinde bırakarak bir arkadaşıyla hastaneye gitti.

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