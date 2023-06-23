AK Parti anketi! İstanbul ve Ankara'da başladı 81 ilde yapılacak? 'AK Parti'ye oy vermek için ne istersiniz?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi AK Parti İstanbul ve Ankara'da anket çalışması başlattı. Anket çalışması 81 ilde de ayrı ayrı yapılacak. 2024 seçimlerinde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere muhalefetin elindeki belediyeleri almak isteyen AK Parti, sokakta AK Parti'ye oy vermeyen vatandaşa çok dikkat çekici sorular soruyor. İşte o anket ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yerel seçim planı...

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17 Eylül'de olağanüstü kongreye gitmesi beklenen AK Parti'de en önemli gündem 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere muhalefetin elindeki belediyeleri almak için talimat üstüne talimat verirken, AK Parti 81 ilde AK Parti'ye oy vermeyen seçmenlerin oyunu almak için ne yapması gerektiğini sormaya başladı. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın Mart 2024 yerel seçimlerine de ittifak halinde girmesi bekleniyor.

Vatandaş neden oy vermiyor?

AK Parti, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için sahanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşa bizzat ulaşarak seçmen memnuniyeti anketi çalışması başlatıldı. Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor.

Oy vermeyenlerin siyasi MR'ı çekilecek

AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini siyasi MR çekerek analiz ediyor. Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor. Ankara ve İstanbul ile başlayan özel çalışma Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak.

Vatanda ne istiyor ne istemiyor?

AK Parti, bu araştırmasını İstanbul'da 20 bin seçmen üzerinde yapacak. İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak. Bunların yanı sıra, AK Parti ayrıca, bir rekor kırarak ilk kez bu kadar geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirmiş olacak.

Parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi. Öncelikle Ankara ve İstanbul özelinde başlatılan çalışma bayramdan sonra Türkiye geneline yayılacak. Vatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor.

İşte seçmene sorulan o sorular...

Seçmenin oy vermesini etkileyen siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik bir araştırma. Faktörlerin altında yatan nedenler analiz edilecek. Çalışmada seçmene, " Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu nerden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir?" diye sorulacak.

Oy vermek için ne istiyorsunuz?

Seçmene "Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular da yöneltiliyor.

Bayram sonrası Erdoğan'a sunulacak

Ankara ve İstanbul'da oy tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin analiz sonucu bayram sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor olarak sunulacak. Strateji toplantısında sunulması beklenen analiz sonuçlarının MYK ve MKYK toplantılarında da sunulması planlanıyor.