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Ersan Şen'den bomba dolar ve asgari ücret yorumu! 'Dolar 28-29 lira olacak, öpecekler seni kardeşim'

Ersan Şen'den bomba dolar ve asgari ücret yorumu! 'Dolar 28-29 lira olacak, öpecekler seni kardeşim'

Merkez Bankası'nın 27 ay sonra faiz artırmasının ardından dolar 25 lirayı aştı. Prof. Dr. Ersan Şen'in 3 gün önce asgari ücret zammı ve sonrasında yaşanacak dolar artışıyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

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Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez yaptığı faiz artışı yeterli bulunmayınca dolar dün ve bugün tarihi rekorlarını kıra kıra yoluna devam ederken, 25.50 lira seviyelerine kadar yükseldi. Dolar artışı nereye kadar gider derken, hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in Sözcü TV'de yaptığı asgari ücret ve dolar tahmini yeniden gündem oldu.

Ersan Şen dolara dikkat çekmişti

Asgari ücret açıklanmadan önce asgari ücretin 11 bin 200 lira olması durumunda doların ekimde 28-29 lira bandına oturacağının tahmin edildiğini belirten Ersan Şen, asgari ücretin 400 dolar üzerine çıktığı durumda her şeyde sıkıntı olacağını, tüm her şeye zam geleceğini söyledi. 

'Öpecekler seni kardeşim' dediği rakam çıktı

Asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkartılması durumunda o fazladan 100 dolar farkın vatandaşa yeniden yansıtılacağına dikkat çeken Şen, "O yüz dolar sana yol su elektrik olarak dönecek kardeşim. Öpecekler seni. Şansın yok, durduramazsın" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni asgari ücret sonrası faiz karrı

2023 yılının 2. yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı ise 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücret zammı 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. Daha asgari ücret artışının getirdiği zamlar olmadan dolar Merkez Bankası'nın faiz kararıyla adet çıldırdı. Dolar 25 lira sınırını aştı. 

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