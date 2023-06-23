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Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek

Faizde 27 ay sonra gelen artış kararının ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak.

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Merkez Bankası Bakanı olduktan sonra 27 aylık faiz artırmama kararını tersine çevirip faizleri yüzde 8.5'tan yüzde 15'e çeken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, doların 25 lirayı ayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktığı gün banka yöneticileriyle görüşecek. 

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle buluşacak. Toplantıda bankacılık sektörünün sorunları görüşülecek. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

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