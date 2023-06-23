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Arçelik, Whirlpool'un MENA bölgesindeki iştiraklerini satın aldı

Arçelik, Whirlpool'un MENA bölgesindeki iştiraklerini satın aldı

Arçelik AŞ, Whirlpool Corporation'ın MENA bölgesinde faaliyet gösteren iki iştirakinin tüm hisselerinin Beko B.V. tarafından satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

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Arçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Whirlpool'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas'ta kurulu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarında faaliyette bulunan Whirlpool MEEA DMCC ve Whirlpool Maroc S.a r.l. unvanlı iki bağlı ortaklığının tüm hisselerinin Beko B.V. (eski şirket unvanı ile Ardutch BV) tarafından satın alınmasına ilişkin pay alım satım sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlgili sözleşme kapsamında MENA işleminin kapanışı, başta 17 Ocak 2023 tarihli açıklamada belirtilen Whirlpool Corporation ve Arçelik tarafından imzalanan ve Whirlpool'un Avrupa'daki bağlı ortaklıklarının Arçelik kontrolüne geçmesi amacıyla ortaklık kurulmasına yönelik iştirak sözleşmesinin kapanış koşullarının tamamlanması olmak üzere belirli kapanış koşullarının gerçekleşmesine tabidir." denildi.

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