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Almanya, Türk komutan Yılmaz Çetin'e nişan takdim etti

Almanya, Türk komutan Yılmaz Çetin'e nişan takdim etti

Berlin Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşesi Albay Yılmaz Çetin'e, Türkiye-Almanya ikili askeri ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkı dolayısıyla Almanya Silahlı Kuvvetler Gümüş Onur Haç nişanı takdim edildi.

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Berlin Büyükelçiliğindeki törende, Alman Savunma Bakanlığını temsilen Almanya Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel, Eğitim ve Organizasyon Başkanı Tuğgeneral Andre Abed, Albay Yılmaz Çetin’e Gümüş Onur Haç (Ehrenkreuz-Silber) nişanı takdim etti.

Abed, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok değerli bir subayı için nişan verildiğini, kendisinin de Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin bir subayını tanımaktan dolayı şeref duyduğunu söyledi.

Albay Çetin de kendisini onurlandırmaya değer gören Alman makamlarına teşekkür ederek, "Umarım tarihsel olarak yakın işbirliğimiz gelecekte de artarak devam edecektir." dedi.

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