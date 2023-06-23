"Filenin Efeleri"nin CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki rakibi Çekya

Hande Fırat duyurdu: Hedef altı ay içinde 100 milyar dolar

İklim değişikliğiyle mücadele için yılda bin gigavat temiz enerji kurulumu gerekiyor

Faiz kararı sonrası altın jet hızıyla yükseliyor! Gram altın 1500 lirayı aştı bu fiyattan alınır mı?

THY tarihin en yüksek uçuş ve yolcu rekorunu kırdı

Erdoğan ve Bahçeli anlaştı 2024 yerel seçim planı ortaya çıktı hangi ilde hangi parti desteklenecek belli oldu