BIST 5.428
DOLAR 25,12
EURO 27,43
ALTIN 1.536,37
HABER /  EKONOMİ

İklim değişikliğiyle mücadele için yılda bin gigavat temiz enerji kurulumu gerekiyor

İklim değişikliğiyle mücadele için yılda bin gigavat temiz enerji kurulumu gerekiyor

Enerji dönüşümünün başarılı şekilde uygulanabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için küresel ölçekte 2030'a kadar her yıl 1000 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kurulumunun yapılması gerektiği bildirildi.

Abone ol

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan Dünya Enerji Dönüşümü Görünümü 2023 raporuna göre, yenilenebilir enerji kurulumlarının hızlandırılabilmesi için, fiziksel altyapının sağlanması yanında, politikalara, düzenlemelere ve iş gücüne ihtiyaç bulunuyor.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için yapılacak yatırımlarda elektrifikasyon ve verimlilik uygulamaları, dönüşüm için anahtar oyuncular olarak tanımlanırken, yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, sürdürülebilir biyokütle uygulamalarının tüm sektörlere yayılması gerekiyor.

Rapora göre, geçen yıl 300 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasite artışı olmasına rağmen, bu miktar iklim hedeflerinin yakalanması için yeterli görülmüyor.

Enerji dönüşümünün başarılı şekilde uygulanabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için küresel ölçekte 2030'a kadar yıllık 1000 gigavat seviyesinde yenilenebilir enerji kurulumunun yapılması gerekiyor.

Rapora ilişkin değerlendirmesinde IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, Paris Anlaşması'nın uygulanması için hedeflenen kapasite artışlarının daha bilimsel olarak ele alınması ve yenilenebilir enerjiyi çözüm olarak merkeze alan yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini bildirdi.

La Camera, kapasite artışları yanında enerji güvenliğini sağlama, enerji maliyetlerini azaltma ve endüstriyel ölçekte yenilenebilir enerjiyi sisteme dahil etmenin söz konusu hedefe ulaşmada önemli olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sansasyonel eylem planı yapıyordu! 'Yalnız it' konumundaki terörist İstanbul'da yakalandı
Sansasyonel eylem planı yapıyordu! 'Yalnız it' konumundaki terörist İstanbul'da yakalandı
Faiz kararı sonrası altın jet hızıyla yükseliyor! Gram altın 1500 lirayı aştı bu fiyattan alınır mı?
Faiz kararı sonrası altın jet hızıyla yükseliyor! Gram altın 1500 lirayı aştı bu fiyattan alınır mı?
Arçelik, Whirlpool'un MENA bölgesindeki iştiraklerini satın aldı
Arçelik, Whirlpool'un MENA bölgesindeki iştiraklerini satın aldı
THY tarihin en yüksek uçuş ve yolcu rekorunu kırdı
THY tarihin en yüksek uçuş ve yolcu rekorunu kırdı
Fevza Altun Reha Muhtar olayı nedir? Reha Muhtar 8 aydır taciz ediyor dedi ortalık karıştı
Fevza Altun Reha Muhtar olayı nedir? Reha Muhtar 8 aydır taciz ediyor dedi ortalık karıştı
Erdoğan ve Bahçeli anlaştı 2024 yerel seçim planı ortaya çıktı hangi ilde hangi parti desteklenecek belli oldu
Erdoğan ve Bahçeli anlaştı 2024 yerel seçim planı ortaya çıktı hangi ilde hangi parti desteklenecek belli oldu
Ömer Çelik, Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e saldırısını lanetledi
Ömer Çelik, Yahudi yerleşimcilerin Kur'an-ı Kerim'e saldırısını lanetledi
Cuma mesajları resimli, anlamlı, kısa 23 Haziran hayırlı cumalar mesajları
Cuma mesajları resimli, anlamlı, kısa 23 Haziran hayırlı cumalar mesajları
Isparta'da yaşandı! Genç kızın yanına yanaşıp dehşet saçtı
Isparta'da yaşandı! Genç kızın yanına yanaşıp dehşet saçtı
Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde artışı erkene çekti! Resmi Gazete'de yayınlandı
Merkez Bankası kredi kartı faizlerinde artışı erkene çekti! Resmi Gazete'de yayınlandı
Ersan Şen'den bomba dolar ve asgari ücret yorumu! 'Dolar 28-29 lira olacak, öpecekler seni kardeşim'
Ersan Şen'den bomba dolar ve asgari ücret yorumu! 'Dolar 28-29 lira olacak, öpecekler seni kardeşim'
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bugün banka yöneticileriyle görüşecek