Feyza Altun kimdir, kaç yaşında? Avukat Feyza Altun eşi kim, boşandı mı?

Reha Muhtar'ın 8 aydır kendisini taciz ettiğini iddia eden Avukat Feyza Altun yine konuşulan isimlerden biri oldu. Ünlülerin avukatı olarak da bilinen Feyza Altun yaptığı açıklamalar ile yine adını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Feyza Altun'un hayatı merak konusu oldu. 36 yaşında olan Feyza Altun İlker Sungur ile evlidir.

Abone ol

Reha Muhtar beni 8 aydır taciz ediyor diyerek dikkatleri yine üzerine çeken Feyza Altun son günlerin merak edilen isimlerinden biri oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve avukatlık mesleğini yapan Fevza Altun'un hayatı yeniden merak edildi. Peki kimdir Fevza Altun, aslen nereli, yaşı kaç ve Feyza Altun evli mi? Aslen İstanbul Üsküdar doğumlu olan Feyza Altun 36 yaşındadır. Bir evlilik yapan Feyza Altun'un eşi İlker Sungur'dur.

Feyza Altun kimdir?

1987 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Feyza Altun soz zamanlarda ismi merak edilen ve araştırılan kişi olmaktadır. Feyza Altun kimdir? Feyza Altun biyografi, Feyza Altun kimdir nerelidir? gibi sorular son zamanlarda en çok cevap aranan soruların başında gelmektedir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak avukatlık mesleğini icra eden Feyza Altun İlker Sungurlar ile evlidir. Bu evlilikten bir erkek çocuğa sahip olan avukat eserleri ile de son günlerde merak edilen isimler arasında yer almaktadır. İngilizce, Fransızca ve Farsça olmak üzere 3 dile hakim olan Altun, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile de gündem olmuştur. Paylaşımları ile büyük tepki toplayan Feyza Altun CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu kadın haklarından sorumlu başkan yardımcısı olarak da görev yapmaktadır.

‘‘Trans Çocuklar Vardır’’ paylaşımı ile sosyal medyada büyük tepki toplayan Feyza Altun birçok kesim tarafından eleştirilmiştir. Eleştiriler ve tepkiler sonucu sosyal medya hesabındaki iletileri gizleyen avukatın bir duruşmaya 7 aylık bebeği ile katılması da büyük ses getirmiştir. Birçok siyasi tarafından da Feyza Altun’un yaptığı paylaşımlar eleştirilmektedir. Düşüncesini özgürce ifade etmekten çekinmeyen Feyza Altun bu yönüyle eleştiri oklarına maruz kalmaktadır. Avukat ve yazar kimliğinin yanında kendisini feminist, filantrop olarak tanıtan Feyza Altun açık sözlü oluşu ile bazı kesimlerin de beğenisini ve takdirini kazanmaktadır.

Feyza Altun Hangi Okullarda Eğitim Almıştır?

İstanbul Üsküdar doğumlu olan Feyza Altun üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku konusunda yapmıştır.

Feyza Altun Eşi Kimdir?

Feyza Altun eşi İlker Sungurlar’dır. Feyza Altun daha önce İlker Meriç ile evlenmiştir ve bu evlilikten 1 erkek çocuğu bulunmaktadır.