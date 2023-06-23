Bursa'da genç kadın otomobilin çarpmasıyla can verdi, sürücü arkasına bakmadan kaçtı

BURSA'da aşırı hızla seyreden otomobil sürücüsü, marketten çıkıp yolun karşısına geçen 33 yaşındaki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise hiç bir şey olmamış gibi hızla olay yerinden uzaklaştı. Kamera görüntülerinden araç plakası tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

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Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde meydana geldi. İncirli Caddesi üzerinde 34 FIF 791 plakalı otomobil sürücüsü Yusuf K., aşırı süratle ilerlediği sırada, marketten dondurma alıp yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Selova'ya (33) çarptı.

Otomobilin çarpmasıyla Selova havada metrelerce savrularak yere çakıldı. Herkes otomobilin duracağını beklerken, sürücü aksine gaza basarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri kazazedeyi hastaneye sevk etti. Hastanede tedavi altına alınan Selova, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis olay yerinden kaçan sürücü Yusuf K.'nin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Selova'nın ölümü ailesi, sevenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu. Genç kadın toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.