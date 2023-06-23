Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi 23 Haziran'da hangi illerde yattı?

Haziran ayının yavaş yavaş sonrasına gelirken ayın 15'inden sonra ödenmeye başlayan evde bakım maaşları da hesaplata yatmaya başladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre evde bakım maaşları kurban bayramı öncesinde hesaplara yatacak. İşte 23 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ile 2023 güncel evde bakım maaşı..

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Kurban bayramına artık sayılı günler kala birçok vatandaş evde bakım maaşı ne zaman yatacak araştırması yapıyor. Yapılan son resmi açıklamaya göre, evde bakım maşları bayram öncesi hesaplarda olacak, tüm illerde paralar ödenecek. Bu hafta içinde tüm illerde evde bakım parası ödenecek. Bugün yani 23 Haziran cuma günü başta Isparta, Kayseri, Kırşehir, Çanakkale üzere 60 ilde paralar ödendi.

Evde bakım maaşı 2023 ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

Evde bakım maaşı yatan iller 23 Haziran listesi

1- Zonguldak

2- Balıkesir

3- Ankara

4- Samsun

5- Adana

6- Tokat

7- Diyarbakır

8- Isparta

9- Kayseri

10- Kırşehir

11- Çanakkale

12- Mersin

13- İzmir

14- İstanbul

15- Aksaray

16- Uşak

17- Ağrı

18- Kırklareli

19- Eskişehir

20- Antalya

21- Kütahya

22- Konya

23- Mardin

24- Şanlıurfa

25- Bursa

26- Amasya

27- Denizli

28- Kahramanmaraş

29- Aydın

30- Muğla

31- Sakarya

32- Edirne

33- Yozğat

34- Bitlis

35- Osmaniye

36- Tekirdağ

37- Karabük

38- Niğde

39- Kocaeli

40- Sivas

41- Burdur

42- Düzce

43- Yalova

44- Manisa

45- Adıyaman

46- Hatay

47- Ordu

48- Afyonkarahisar

49- Çorum

50- Gaziantep

51- Kırıkkale

52- Bilecik

53- Erzincan

54- Erzurum

55- Kars

56- Van

57- Sinop

58- Kilis

59- Bolu

Başvuru nasıl yapılır?

Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.