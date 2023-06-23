Bugün evde bakım maaşı yatan iller listesi 23 Haziran'da hangi illerde yattı?

Haziran ayının yavaş yavaş sonrasına gelirken ayın 15'inden sonra ödenmeye başlayan evde bakım maaşları da hesaplata yatmaya başladı. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre evde bakım maaşları kurban bayramı öncesinde hesaplara yatacak. İşte 23 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı ile 2023 güncel evde bakım maaşı..Abone ol
Kurban bayramına artık sayılı günler kala birçok vatandaş evde bakım maaşı ne zaman yatacak araştırması yapıyor. Yapılan son resmi açıklamaya göre, evde bakım maşları bayram öncesi hesaplarda olacak, tüm illerde paralar ödenecek. Bu hafta içinde tüm illerde evde bakım parası ödenecek. Bugün yani 23 Haziran cuma günü başta Isparta, Kayseri, Kırşehir, Çanakkale üzere 60 ilde paralar ödendi.
Evde bakım maaşı 2023 ne kadar oldu?
2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.
Evde bakım maaşı yatan iller 23 Haziran listesi
1- Zonguldak
2- Balıkesir
3- Ankara
4- Samsun
5- Adana
6- Tokat
7- Diyarbakır
8- Isparta
9- Kayseri
10- Kırşehir
11- Çanakkale
12- Mersin
13- İzmir
14- İstanbul
15- Aksaray
16- Uşak
17- Ağrı
18- Kırklareli
19- Eskişehir
20- Antalya
21- Kütahya
22- Konya
23- Mardin
24- Şanlıurfa
25- Bursa
26- Amasya
27- Denizli
28- Kahramanmaraş
29- Aydın
30- Muğla
31- Sakarya
32- Edirne
33- Yozğat
34- Bitlis
35- Osmaniye
36- Tekirdağ
37- Karabük
38- Niğde
39- Kocaeli
40- Sivas
41- Burdur
42- Düzce
43- Yalova
44- Manisa
45- Adıyaman
46- Hatay
47- Ordu
48- Afyonkarahisar
49- Çorum
50- Gaziantep
51- Kırıkkale
52- Bilecik
53- Erzincan
54- Erzurum
55- Kars
56- Van
57- Sinop
58- Kilis
59- Bolu
Başvuru nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.