Bankalar 9 günlük tatilde açık mı 26-27 Haziran'da bankalar açık mı?

9 günlük kurban bayramı yarından itibaren başlıyor. Kamu çalışanları, memurlar ve devlet daireleri 9 günlük tatil yapacak. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de bankalar oldu. 26-27 Haziran'da bankalar açık olacak mı, özel bankalar da 9 gün tatil mi? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası 9 gün tatil mi olacak?

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Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 9 günlük bayram tatili yarın başlıyor. 9 gün sürecek olan bayram tatili kapsamında kamu daireleri, devlet daireleri, memurlar tatil yapacak, idari izinli sayılacak. Vatandaşların kafası ise karışık, bayramda bankalar 9 gün tatil olacak mı sorusunun yanıtını arıyor. Kurban Bayramı tatili kapsamında memurlar idari izinle bayram tatile erken girecek. Kamu çalışanları için bayram tatili toplam 9 gün sürecek. Peki özel bankalar da 9 gün tatil olacak mı? 26-27 Haziran'da bankalar idari izinli mi olacak?

26-27 Haziran'da bankalar açık mı?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.

Bankalar Borsa İstanbul’a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 26-27 Haziran’da açık olması bekleniyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu.

Bayram ikramiye ve maaşları ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan bildiride 4A (SSK) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 17 ve 18 olanlar için ödemelerin başladığını belirtildi.

Ödeme günü 19 ve 20 Haziran olanların ödemeleri ayın 18'de, ödeme günü 21 ve 22 Haziran olanların ödemeleri ayın 19'unda, ödeme günü 23, 24 olanların ödemeleri ayın 20'sinde, 25,26 olanların ödemeleri ise ayın 21'inde yapılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler maaş ve ikramiyelerini 22 Haziran'da alacak. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri ise 23 Haziran tarihinde ödenecek.

Bu kapsamda 14,4 milyon emekliye 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenmiş olacak.