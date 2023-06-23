Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'de 26 ruhsatsız tabanca ele geçirilen araçtaki 4 şüpheli tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ilçesi ve Adana'da yaşayan 4 şüphelinin, Mersin'de silah satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edildi.

Takibe alınan zanlılar, ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçtaki aramalarda, 26 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.